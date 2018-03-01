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Мукачівські правоохоронці затримали місцевого жителя, який переховувався від суду та поліції

01.03.2018 09:09

Співробітники кримінальної поліції затримали 43-річного мукачівця, який розшукувався за майновий злочин. Чоловіка доставили до суду, який і вирішуватиме його подальшу долю

Працівники кримінальної поліції Мукачівського відділу затримали 43-річного місцевого жителя, який підозрюється у скоєнні майнового злочину – крадіжці велосипеду.

Картинки по запросу затримання

В поліції за даним фактом розслідували справу за ч. 2 статті 185 ККУ, по завершенню слідства матеріали справи передали до суду. На судові засідання чоловік не з’являвся тож його оголосили у розшук.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали чоловіка та доставили до Мукачівського міськрайонного суду для подальшого розгляду справи. Згідно санкції статті за скоєне йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області

 

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