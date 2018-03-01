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У Києві співробітник внутрішньої безпеки податкової вимагав 10 тис. доларів хабара

01.03.2018 14:00

За вимагання неправомірної вигоди у сумі 10 тис дол США затримано співробітника управління внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві

Слідчим другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю ГСУ ГПУ спільно зі співробітниками ГУ по боротьбі з корупцією та організованоюзлочинністю СБУ 01.03.2018 під час здійснення розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 368 КК України, затримано співробітника управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у місті Києві, який вимагав неправомірну вигоду в розмірі 10 тис доларів США від представника юридичної особи за вирішення питань, пов’язаних з безперешкодним митним оформленням товарів.

Картинки по запросу хабар

Зазначену службову особу затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі органом досудового розслідування готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та буде вирішено питання про обрання запобіжного заходу.

Довідково: за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, визначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яnи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

 

 

 

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