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Первый вице-спикер ВР сообщила о 20 россиянах, которых могут обменять на удерживаемых РФ украинцев

01.03.2018 14:20

По словам Геращенко, Россия не заинтересована в возвращении людей, которых ранее отправила в Украину

В тюрьмах Украины сейчас находится 20 граждан Российской Федерации, которых могут обменять на удерживаемых в РФ украинцев.

Первый вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко

Об этом сообщила первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко во время утреннего пленарного заседания ВР.

"Сейчас в украинских тюрьмах 20 россиян задержано. Я официально обращаюсь, от всех нас, в РФ – забирайте их! Отдайте только нам наших, - всех, кто перечислен в этом списке", - сказала Геращенко. // 112.ua

 

 

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