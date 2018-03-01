Суд заочно арестовал беглого бизнесмена Дыминского за ДТП, в котором погибла женщина

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Он находится за пределами Украины с августа
Печерский районный суд Киева заочно арестовал бизнесмена, президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП во Львовской области 18 августа. Соответствующее решение суд принял 1 марта, передает пресс-центр Генпрокуратуры.
"Следственным судьей Печерского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство старшего следователя по ОВД Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины, и в отношении подозреваемого П. Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.
По информации органа досудебного расследования, в августе 2017 года он покинул территорию Украины и в страну не возвращался.
Напомним, бизнесмена Петра Дыминского подозревают в смертельной аварии 18 августа в районе с. Ямельня на автодороге Львов – Краковец. Тогда столкнулись Mercedes и Opel. В результате инцидента погибла 31-летняя женщина – водитель Opel.
Охранник бизнесмена заявил, что за рулем был он. Но брат погибшей уверяет, что аварию спровоцировал именно Дыминский. По его словам, есть свидетели того, как Дыминский после ДТП пересаживался в другую машину.
31 августа сообщалось, что эксперты проведут молекулярно-генетическую экспертизу автомобиля Дыминского.
Позже охраннику Дыминского Андрею Борщу, которому изначально выдвинули подозрение в совершении смертельного ДТП, изменили меру пресечения с пребывания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.
В декабре 2017 года Дыминскому сообщили о подозрении в совершении ДТП и объявили в государственный розыск.
Вскоре полиция подала в Интерпол документы на объявление бизнесмена в международный розыск. // 112.ua
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