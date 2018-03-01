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18-летнюю британскую студентку избили и изнасиловали в берлинском кальян-баре

01.03.2018 15:12

 Полиция Германии расследует нападение насильников на молодую гражданку Великобритании. Девушка приехала в Берлин на кинофестиваль и подверглась жестокому надругательству, когда зашла отдохнуть в бар с кальяном.

По предварительным данным, групповое изнасилование произошло 22 февраля около 4:00 в многолюдном районе Пренцлауэр-Берг в центре Берлина, пишет Berliner Morgenpost.
 
Полиция Германии расследует нападение насильников на молодую гражданку Великобритании18-летняя британка пришла в кальянную в сопровождении подруг.
 
В какой-то момент туристка оказалась одна. В этот момент на нее и напали двое мужчин. Они заперлись с потерпевшей в одном из помещений и принудили ее к сексу, сообщает британская газета The Sun.
 
Иностранка пыталась сопротивляться, и была жестоко избита. Девушка два дня пролежала в больнице, прежде чем смогла улететь 23 февраля на родину.
 
"Все шокированы произошедшим. Я надеюсь, что берлинские полицейские найдут и привлекут к ответственности этих зверей", - сказал анонимный собеседник из колледжа, в котором учится пострадавшая.
 
Отметим, что потерпевшая отправилась в Германию на экскурсию в составе большой группы учащихся и преподавателей. Главной их целью было ознакомление с новинками кинопроката на знаменитом Берлинале, который проходил с 15 по 25 февраля.
 
В поездке участвовали около 100 британских студентов. При этом не ясно, разрешали ли учащимся посещать кальянную сопровождавшие их педагоги.
 
По горячим следам полицейские задержали двух подозреваемых, которым исполнилось 29 и 38 лет. Их допросили и отпустили на свободу.
 
Британская газета между тем отмечает, что тысячи кальян-баров появились в Германии после того, как в страну хлынул поток беженцев с Ближнего Востока. // NEWSru.com


 

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