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МВД опубликовало маршруты практических экзаменов для получения водительских прав

01.03.2018 15:30

Теперь маршруты практических экзаменов доступны онлайн

Маршруты практических экзаменов для получения водительского удостоверения теперь доступны онлайн. Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

112.ua

"Сервисные центры МВД обнародовали онлайн все маршруты, по которым сдается второй этап практической части экзамена на получение права управления транспортными средствами. Все схемы маршрутов были обновлены в соответствии с актуальной ситуацией на дорогах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по ссылке можно выбрать необходимый регион, территориальный сервисный центр МВД и загрузить схемы маршрутов. Сообщается, что за каждым сервисным центром МВД закреплено от 2 до 7 маршрутов, которые выбирает экзаменатор перед проведением экзамена.

"Первый этап проходит на площадке для обучения по начальному управлению. Маршруты используются для прохождения второго этапа практического экзамена по ПДД, который проводится в реальных условиях дорожного движения", - добавили в МВД.

Напомним, что с 27 ноября 2017 года в Украине первое водительское удостоверение выдается сроком на 2 года. Если в течение этих двух лет человек совершает не больше двух админнарушений в сфере безопасности дорожного движения или не совершит вообще, то после окончания срока ему выдается удостоверение сроком на 30 лет без сдачи дополнительных экзаменов. В другом случае для получения удостоверения водителя на 30 лет лицо будет обязано вновь сдать соответствующий экзамен на право управлением транспортным средством. // 112.ua

 

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