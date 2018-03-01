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В столичном метро бомж избил разбудившего его полицейского

01.03.2018 15:46

Правоохранителя с ушибами головы и тела госпитализировали

В киевском метрополитене задержали мужчину, который с кулаками набросился на полицейского.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, ЧП произошло на станции метро "Театральная". Утром в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный избил работника полиции. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

После оказания помощи "скорая" госпитализировала полицейского с ушибами головы и тела в стационар. Установлено, что при исполнении служебных обязанностей при открытии станции работник полиции увидел мужчину, который спал у дверей. По его просьбе освободить проход неизвестный резко сбил его с ног и набросился с кулаками, а потом побежал в сторону платформы.

Правонарушителя задержали на станции метро "Золотые Ворота", его доставили в комнату полиции. Им оказался уроженец Житомирской области, 1975 года рождения, не имеющий постоянного места жительства.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. // Сегодня

 

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