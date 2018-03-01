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ГФС оштрафовала главу Нафтогаза на 8,3 млрд. за отказ оформлять российскую контрабанду газа в ОРДЛО

01.03.2018 15:57

  Государственная фискальная служба Украины наложила на главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева два административные штрафы на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа НАК оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" поставлял на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. 

Об этом А.Коболев написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Коболев заявил, что ГФС оштрафовала его на 8,3 млрд грн за отказ оформлять газ в ОРДЛО

"А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональные штрафы на сумму 7 и 1,3 млрд грн. То есть я (как физическое лицо) должен уплатить 8,3 млрд грн "не позднее пятнадцати дней", - написал он.

По его словам, основанием для взыскания является то, что он "не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов". 

"Реальная причина - отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который ОАО "Газпром" контрабандно поставлял на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не ели, но на котором настаивает "Газпром", - отметил глава НАК.

Стокгольмский арбитраж в споре по контракту по транзиту газа постановил, что ОАО "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд долл.

Как отметили в "Нафтогазе", по итогам двух арбитражных производств "Газпром" должен 2,56 млрд долл.

Также отметим, согласно решению Стокгольмского арбитража, Украина не должна платить за газ, который "Газпром" поставлял и будет поставлять в ОРДЛО.

 

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