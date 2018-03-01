Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Европарламент проголосовал за санкции против Польши

01.03.2018 16:10

Европарламентарии из польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" не принимали участия в голосовании

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой поддержали решение Еврокомиссии начать санкционную процедуру против Польши за нарушения верховенства права.

Европарламент. Фото: wikipedia.org

За резолюцию, которая не имеет обязывающей силы, проголосовали 422 депутата, против выступили 147, воздержались 48, сообщает Onet.pl.

Накануне позицию Еврокомиссии по этому вопросу депутатам Европарламента представил вице-президент ЕК Франс Тиммерманс. Он подчеркнул, что хотя Варшава положила начало диалогу с Еврокомиссией по статье 7 Договора ЕС (которая запускает процедуру санкций. – Ред.), Брюссель все еще ждет выполнения своих рекомендаций.

В ходе дебатов в четверг крупнейшие фракции Европейского парламента поддержали позицию Европейской комиссии. Возражения высказали депутаты фракции "Европейские консерваторы и реформисты", в которую входят депутаты правящей партии Польши "Право и справедливость". Против были также некоторые независимые депутаты, в частности британец Найджел Фарадж.

Европарламентарии из польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" не принимали участия в голосовании.

Напомним, Европейская комиссия в декабре прошлого года впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.

По мнению ЕК, за последние два года в Польше был принят ряд законов, которые серьезно угрожают независимости судебной власти и независимости трех ветвей власти.

Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Срок истекает 20 марта. Если Польша не выполнит требования ЕК, это может привести к применению санкций, в частности, к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение о начале процедуры санкций против Польши тяжелым днем как для этой страны, так и для ЕС. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...