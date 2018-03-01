Европарламент проголосовал за санкции против Польши

Европарламентарии из польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" не принимали участия в голосовании

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой поддержали решение Еврокомиссии начать санкционную процедуру против Польши за нарушения верховенства права.

За резолюцию, которая не имеет обязывающей силы, проголосовали 422 депутата, против выступили 147, воздержались 48, сообщает Onet.pl.

Накануне позицию Еврокомиссии по этому вопросу депутатам Европарламента представил вице-президент ЕК Франс Тиммерманс. Он подчеркнул, что хотя Варшава положила начало диалогу с Еврокомиссией по статье 7 Договора ЕС (которая запускает процедуру санкций. – Ред.), Брюссель все еще ждет выполнения своих рекомендаций.

В ходе дебатов в четверг крупнейшие фракции Европейского парламента поддержали позицию Европейской комиссии. Возражения высказали депутаты фракции "Европейские консерваторы и реформисты", в которую входят депутаты правящей партии Польши "Право и справедливость". Против были также некоторые независимые депутаты, в частности британец Найджел Фарадж.

Европарламентарии из польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" не принимали участия в голосовании.

Напомним, Европейская комиссия в декабре прошлого года впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши за нарушение верховенства права.

По мнению ЕК, за последние два года в Польше был принят ряд законов, которые серьезно угрожают независимости судебной власти и независимости трех ветвей власти.

Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Срок истекает 20 марта. Если Польша не выполнит требования ЕК, это может привести к применению санкций, в частности, к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение о начале процедуры санкций против Польши тяжелым днем как для этой страны, так и для ЕС. // Сегодня