Россиянин в ресторане выстрелил в диджея за отказ поставить любимую песню

Полиция Калининграда задержала пожилого мужчину, который подозревается в стрельбе в ресторане. В итоге огнестрельное ранение получил работник заведения, отказавшийся поставить музыкальную композицию в соответствии со вкусами клиента.

Уголовное наказание грозит 59-летнему калининградцу, который является пенсионером, сообщает официальный сайт областного УМВД. Установлено, что мужчина стрелял из охотничьего устройства для запуска сигнальных ракет.

Расследование началось после того, как в дежурную часть отдела полиции N3 городского УМВД поступило заявление от 37-летнего диджея ресторана, расположенного на площади Победы. Мужчина сообщил, что злоумышленник выстрелил ему в живот из оружия неизвестной модификации.

Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные просмотрели записи с камер видеонаблюдения и подготовили ориентировки с фотографией нападавшего для полицейских патрулей.

Пострадавший также рассказал, что стрельбе предшествовала ссора из-за музыки. Подозреваемый просил диджея поставить песню, не подходящую по формату для данного заведения. Получив отказ, посетитель начал ругаться и высказывать оскорбления в адрес диджея. Затем клиент, находясь в фойе ресторана, произвел выстрел в потерпевшего.

Дознаватели полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Санкция данной статьи включает наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев. // NEWSru.com