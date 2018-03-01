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Россиянин в ресторане выстрелил в диджея за отказ поставить любимую песню

01.03.2018 16:24

Полиция Калининграда задержала пожилого мужчину, который подозревается в стрельбе в ресторане. В итоге огнестрельное ранение получил работник заведения, отказавшийся поставить музыкальную композицию в соответствии со вкусами клиента.

Уголовное наказание грозит 59-летнему калининградцу, который является пенсионером, сообщает официальный сайт областного УМВД. Установлено, что мужчина стрелял из охотничьего устройства для запуска сигнальных ракет.

Картинки по запросу стрелял из охотничьего устройства для запуска сигнальных ракет

Расследование началось после того, как в дежурную часть отдела полиции N3 городского УМВД поступило заявление от 37-летнего диджея ресторана, расположенного на площади Победы. Мужчина сообщил, что злоумышленник выстрелил ему в живот из оружия неизвестной модификации.

Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные просмотрели записи с камер видеонаблюдения и подготовили ориентировки с фотографией нападавшего для полицейских патрулей.

Пострадавший также рассказал, что стрельбе предшествовала ссора из-за музыки. Подозреваемый просил диджея поставить песню, не подходящую по формату для данного заведения. Получив отказ, посетитель начал ругаться и высказывать оскорбления в адрес диджея. Затем клиент, находясь в фойе ресторана, произвел выстрел в потерпевшего.

Дознаватели полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Санкция данной статьи включает наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев. // NEWSru.com

 

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