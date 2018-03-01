ОАРовцев на родине жестоко «кинули» с призовыми машинами

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Спортсменам (олимпийским атлетам из России) выдали автомобили классом ниже обещанного.
Президент Фигурного катания России Александр Горшков заявил, что спортсмены, завоевавшие призовые места на Олимпиаде в Пхенчхане, получили автомобили немецкого производителя классом ниже, чем им обещали.
Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова также подтвердила, что получила не ту машину, которую изначально обещали за "золото" Пхенчхана-2018. // Сегодня
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