ОАРовцев на родине жестоко «кинули» с призовыми машинами

Спортсменам (олимпийским атлетам из России) выдали автомобили классом ниже обещанного.

Президент Фигурного катания России Александр Горшков заявил, что спортсмены, завоевавшие призовые места на Олимпиаде в Пхенчхане, получили автомобили немецкого производителя классом ниже, чем им обещали.

Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова также подтвердила, что получила не ту машину, которую изначально обещали за "золото" Пхенчхана-2018. // Сегодня