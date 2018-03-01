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Порошенко: «Нафтогаз» должен добиваться ареста активов «Газпрома» в случае невыплаты долга

01.03.2018 17:03

Порошенко также поручил главе МИД инициировать трехсторонние консультации с ЕК для выполнения решения Стокгольмского арбитража по газу

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что НАК "Нафтогаз" должен добиваться ареста активов российского "Газпрома" в случае невыплаты по решению Стокгольмского арбитража. Об этом президент заявил в ходе заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Администрация Президента Украины

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза". За задолженность будут начисляться проценты - 526 тыс. долл. в день начиная с 1 марта. "Газпром" при этом не согласен с решением Стокгольмского арбитража выплатить компенсацию "Нафтогазу".

Также отметим, что Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит газа, поскольку внедрение регуляторной реформы на территории Украины не входит в компетенцию трибунала. // 112.ua

 

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