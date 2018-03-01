Путин снова показал миру старый ролик про дивные ракеты, на самом деле разработанные в Украине

Сегодня в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Путин показал несколько "перспективных" разработок стратегического ракетного вооружения, которое, по его словам, не имеет аналогов в мире.

Путин заметил, что это оружие было создано как ответ на действия США по расширению систем противоракетной обороны. По его словам, новое оружие делает расширение НАТО бессмысленным.

Во время речи, его слова иллюстрировали различными видеороликами, с анимацией летающих диво-ракет. Однако как выяснили интернет-пользователи, по крайней мере один из роликов показывал старинное советское оружие (производимое кстати в Украине, был разработан КБ "Южное") межконтинентальную баллистическую ракету "Сатана", кадры идентичные показанным, можно найти на ролике турецкого телекнала от 2012 года, который рассказывает о достижениях ВПК РФ.

Как выяснилось позже, анимация с боеголовками, еще старше и датируется 2007-м годом. кадры из документального фильма Первого канала о ракете «Сатана». Оригинал появился в эфире телеканала больше десяти лет назад.

В фильме демонстрировалось, как ракета «Сатана» уничтожает побережье Флориды. В ролик про «Сармат» попала только первая половина этой анимации, где разрушений не видно, отмечает tjournal.

Напомним, что фильме «Путин» Оливера Стоуна российский президент показал режиссеру видео, где, по его словам, зафиксирована «работа нашей авиации» в Сирии. В действительности, на видео, которое Путин продемонстрировал Стоуну, показано, как американский вертолет «Апач» атакует талибов в Афганистане. Оригинал видео опубликован на официальном сайте military.com.

