Полиция задержала подонка, который насиловал 6-летнюю дочь

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В одной из областей Западной Украины задержан мужчина, который длительное время насиловал свою 6-летнюю дочь.
Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"В одной из западных областей задержан мужчина, который в течение длительного времени неестественным способом насиловал свою шестилетнюю дочь, что подтверждается судебно-медицинским экспертом", - написал Аброськин.
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