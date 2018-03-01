Повії під Кабміном протестували проти сутенерів

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Сьогодні, 1 березня, під будівлею Кабінету міністрів секс-працівниці зібрались на марш із провокативною назвою «Сталеві яйця української політики».
Столичні повії напередодні Міжнародного дня захисту прав секс-працівників (3 березня), пройшлися урядовим кварталом. Жінки вимагали декриміналізувати секс-робітників, яких, за їх словами, в країні налічується більше 80 тисяч.
Жінки з яскравими плакатами підкреслили, що тіло - це не товар і вони не хочуть бути жертвами сутенерів.
- На сьогодні понад 15 країн світу легалізували такий спосіб заробітку, - розповіла одна з активісток. - А влада Голландії планує навіть ввести бюджетне фінансування публічних будинків, щоб власникам борделів не довелося звертатися до сумнівних інвесторів.
Після Кабміну секс-працівниці пройшлися до Верховної Ради України та Адміністрації Президента. // Вечірній Київ
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