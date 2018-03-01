Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Замминистра образования прокомментировал сообщения об обвинении сына в нападении на курьера

01.03.2018 17:56

Ковтунец-старший считает, что с ним сводят счеты

Грандиозный скандал разгорается в Киеве вокруг имени первого заместителя министра образования Владимира Ковтунца. Вчера в ряде СМИ появилась информация о том, что якобы его сын Михаил совершил разбойное нападение на курьера одного из интернет-магазинов и пытался отобрать у него мобильный телефон стоимостью 33,5 тыс.грн.

Владимир Ковтунец. Фото: из открытых источников

При этом уточняется, что якобы Ковтунец-младший вместе с двумя приятелями, сговорившись, сделали заказ в интернет-магазине, а по прибытию курьера к дому по адресу переулок Артиллерийский, 5-а, на ничего не подозревающего доставщика ими было совершено разбойное нападение с помощью предмета, похожего на пистолет, и баллончика со слезоточивым газом.

Глава пресс-службы киевской полиции Оксана Блыщик, не называя фамилий фигурантов, подтвердила нам, что по вышеназванному адресу полиция действительно фиксировала разбойное нападение на курьера.

"Подозрение было предъявлено двоим лицам", – сказала нам Блыщик.

Как выяснила "Сегодня" из источников в Нацполиции, на самом деле в уголовном деле – трое фигурантов, но одному из них подозрение не было предъявлено.

"Причины не называются", – сообщил нам информированный источник в руководстве Нацполиции.

Ситуацию для "Сегодня" кратко прокомментировал отец фигуранта скандала, первый заместитель министра образования Владимир Ковтунец.

"Я сейчас нахожусь за границей, неудобно говорить. Скажу, что есть попытка обвинить в том, чего не было. Больше не хотел бы комментировать. Считаю это попыткой сделать подножку мне", – ответил нам Ковтунец-старший. 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...