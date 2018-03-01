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Григория Суркиса подозревают в растрате 2 млн. евро «платежей солидарности» УЕФА

01.03.2018 18:05

Финансовые средства, которые бывший президент ФФУ Григорий Суркис и вице-президент организации Александр Бандурко собирали с отечественных клубов на строительство базы для национальной сборной, могли быть растрачены не по назначению.

Об этом сообщает телеканал 24 с ссылкой на  издание ProsportUA.

Григория Суркиса подозревают в растрате 2 миллионов евро

По имеющейся у СМИ информации, Суркис и Бандурко планировали построить учебно-тренировочную базу в селе Гореничи под Киевом, о чем было заявлено еще в 2003 году. Комплекс должен был расположиться на территории бывшей воинской части, но ФФУ так и не получила право на владение этой землей. Тем не менее, на участке проводились подготовительные работы, тратились деньги, а это примерно 2 млн. евро, либо такие расходы лишь фиксировались на бумаге, что вызывает серьезные подозрения в нецелевом использовании средств.

О проекте со временем забыли, но сейчас у Григория Суркиса и Александра Бандурко могут возникнуть из-за него серьезные проблемы, пишет издание. Дело в том, что для строительства базы футбольные чиновники аккумулировали деньги, которые УЕФА выделял украинским клубам в течение четырех лет: с сезона-2000/2001 до сезона-2003/2004. Как пишет ProsportUA, эти средства, а именно – 2 млн. евро, клубы якобы «добровольно» передали ФФУ на строительство футбольной базы, которая теоретически могла бы потом использоваться ими для проведения сборов.

«Но за эти деньги нужно отчитаться перед УЕФА. А получается, что львиная доля этой суммы растрачена на различные работы на участке, который… не принадлежит федерации! Да и если бы принадлежал – предъявить для отчетности ревизорам из УЕФА можно только несколько сотен метров поржавевшего забора», – отмечает издание.

По данным ProsportUA , ФФУ инициировала внутреннее расследование по этому вопросу.

 

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