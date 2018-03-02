Пентагон прокомментировал заявления Путина о «новом» оружии: Мы полностью готовы

Представленная президентом Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному Собранию информация о новых вооружениях не изменит военную стратегию Соединенных Штатов, заявила в четверг официальный представитель Минобороны США Дана Уайт.

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"Мы следили за Россией долгое время. Мы не удивлены. И мы готовы", – сказала она в ходе брифинга в Пентагоне.

"Такое оружие, которое обсуждалось, разрабатывается долгое время. Так что наша военная стратегия учитывает все эти разработки. Наши стратегические вооружения аналогичны", – сказала Уайт.

Представитель Пентагона добавила, что "Россия сделала много вещей, которые не соответствуют РСМД (Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)".

"Нам нужно быть уверенными в том, что наши запасы ядерного оружия достаточны для сдерживания", – заявила Уайт в ответ на вопрос журналиста, зачем США необходимы разработки ядерных вооружений малой мощности.

В Послании Федеральному Собранию в четверг президент Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракет – "Воевода" (по классификации НАТО – "Сатана"). // Сегодня

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