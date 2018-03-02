Украина направила ноту ЕС о механизме раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике

Из-за действий "Газпрома" Украина направила ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по евроинтеграции Елена Зеркаль в Facebook.

Также Киев инициирует переговоры в формате Украина-ЕС-Россия относительно обеспечения стабильности поставок газа в Украину и ЕС.

Также Украина направила ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике.

"Сегодняшние действия "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража является угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС. Только направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике согласно статье 340 и приложении 26 Соглашения об Ассоциации. Также инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина–ЕС–Россия относительно обеспечения стабильности поставок газа в Украину и ЕС", - заявила Зеркаль.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза". За задолженность будут начисляться проценты - 526 тыс. долларов в день, начиная с 1 марта.

Однако "Газпром" не согласен с решением Стокгольмского арбитража выплатить компенсацию "Нафтогазу". // 112.ua