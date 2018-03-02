Из Украины, после задержания на бандитской «вечеринке», выдворили очередного «авторитета»

В Житомирской области правоохранители задержали криминального авторитета, известного под кличкой "Полик", который позже был выслан из страны.

Об этом на своей странице Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

"Без приглашения пришли на воровскую "вечеринку" на Житомирщине и встретили там очередного "вора в законе" по кличке "Полик". По итогу встречи Поликарп "самостоятельно" принял решение уехать из Украины. Кстати, этот "Полик" практически и фактически является нелегалом. Пожелаем ему счастливого пути!" – говорится в сообщении.