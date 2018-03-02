В российской школе олимпийского резерва тренер несколько лет совращал воспитанниц

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Тренера по велоспорту из Ростова подозревают в том, что он в течение нескольких лет развращал своих подопечных. Сотрудника Ростовского областного училища (колледжа) олимпийского резерва полицейские уже задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера».
На рабочем месте и в квартире подозреваемого проведены обыски. Были изъяты два ноутбука, два мобильных телефона, планшет, флешки, личные дела воспитанниц тренера и прочая документация.
— Еще в 2010 году одна из учениц говорила о том, что стала жертвой домогательств. Но тогда не нашлось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела, — рассказал источник в правоохранительных органах региона корреспонденту 161.ру.
Примечательно, что тренер также хранил у себя неподписанное заявление о собственном увольнении. Дата в документе не стояла.
По версии следствия, жертвами домогательств стали как минимум три спортсменки, привлекавшие внимание мужчины в разные периоды времени.
Так, одна из учениц говорила о том, что тренер развращал ее три года, с 2012 по 2015, а затем еще несколько лет насиловал. Последний раз это произошло буквально пару дней назад. При этом, по словам потерпевших, все происходило не только на месте учебы, но иногда и дома у мужчины.
Подозреваемого задерживали при поддержке спецотряда быстрого реагирования. Сейчас он находится в ИВС, мужчина полностью признался в содеянном.
Получить от руководства школы оперативно комментарий не удалось, однако источник в учебном заведении подтвердил факт происшествия.
Оксана Круглова
Фото: Александр Подопригора
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