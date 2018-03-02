На Вінниччині затримали на хабарі посадовця обласної державної адміністрації

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури викрили на хабарі керівника одного з підрозділів Вінницької ОДА.

Правоохоронці встановили, що державний службовець через посередника вимагав сорок тисяч гривень від місцевого підприємця за отримання дозволу на викиди в атмосферу продуктів утилізації автомобільних шин.

Оперативники спецслужби задокументували, що гроші за «послугу» перераховувались на банківські реквізити посередника.

Співробітники СБ України затримали зловмисників після отримання всієї суми неправомірної вигоди та видачі замовнику дозвільного документу.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України