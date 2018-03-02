Президент Украины помиловал женщину, получившую пожизненный срок 20 лет назад

Президент Украины Петр Порошенко помиловал приговоренную к пожизненному лишению свободы Любовь Кушинскую, которая будет освобождена из Качановской колонии, где она отсидела более 20 лет, в апреле этого года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает УНН.

"В соответствии с Указом Президента Украины о помиловании Любви Кушинской сегодня был подписан Приказ об исполнении решения Главы государства в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Покинуть пределы Качановской колонии, где Любовь Кушинская пробыла более 20 лет, она сможет в апреле в соответствии с помилованием, ведь именно тогда истекает срок ее заключения", - написал он.

Чернышов рассказал, что Любовь Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок.

"Символично, что именно она и стала первой женщиной, которую помиловал Глава государства", - уточнил он.

Заместитель министра юстиции поблагодарил Президента Украины Петру Порошенко "за проявленное неравнодушие, которое будет служить реальным стимулом для других заключенных на пути к их исправлению и ресоциализации".