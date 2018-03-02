Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Госдеп США утвердил поставки в Украину противотанковых комплексов Javelin на $47 млн.

02.03.2018 09:15

Как подчеркнули в Вашингтоне, предложенная продажа противотанковых ракет Украине не изменит военного баланса в регионе

Государственный департамент США утвердил решение о поставках Украине переносных противотанковых комплексов Javelin на сумму $47 млн.

фото из открытых источников

Об этом официально сообщили в четверг в Пентагоне.

"Система Javelin поможет Украине создать долгосрочный оборонительный потенциал для защиты её суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения своих требований национальной обороны", – заявили в оборонном ведомстве США.

При этом уточняется, что речь идет о покупке Украиной 210 ракет и 37 пусковых установок. Кроме этого, сумма в $47 млн будет включать также проведение тренировок, материально-техническую помощь и обслуживание.

Как подчеркнули в Вашингтоне, предложенная продажа противотанковых ракет Украине не изменит военного баланса в регионе. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...