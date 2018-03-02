Госдеп США утвердил поставки в Украину противотанковых комплексов Javelin на $47 млн.

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Как подчеркнули в Вашингтоне, предложенная продажа противотанковых ракет Украине не изменит военного баланса в регионе
Государственный департамент США утвердил решение о поставках Украине переносных противотанковых комплексов Javelin на сумму $47 млн.
Об этом официально сообщили в четверг в Пентагоне.
"Система Javelin поможет Украине создать долгосрочный оборонительный потенциал для защиты её суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения своих требований национальной обороны", – заявили в оборонном ведомстве США.
При этом уточняется, что речь идет о покупке Украиной 210 ракет и 37 пусковых установок. Кроме этого, сумма в $47 млн будет включать также проведение тренировок, материально-техническую помощь и обслуживание.
Как подчеркнули в Вашингтоне, предложенная продажа противотанковых ракет Украине не изменит военного баланса в регионе. // Сегодня
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