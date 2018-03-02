Госдеп США утвердил поставки в Украину противотанковых комплексов Javelin на $47 млн.

Как подчеркнули в Вашингтоне, предложенная продажа противотанковых ракет Украине не изменит военного баланса в регионе

Государственный департамент США утвердил решение о поставках Украине переносных противотанковых комплексов Javelin на сумму $47 млн.

Об этом официально сообщили в четверг в Пентагоне.

"Система Javelin поможет Украине создать долгосрочный оборонительный потенциал для защиты её суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения своих требований национальной обороны", – заявили в оборонном ведомстве США.

При этом уточняется, что речь идет о покупке Украиной 210 ракет и 37 пусковых установок. Кроме этого, сумма в $47 млн будет включать также проведение тренировок, материально-техническую помощь и обслуживание.

Как подчеркнули в Вашингтоне, предложенная продажа противотанковых ракет Украине не изменит военного баланса в регионе. // Сегодня