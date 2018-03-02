Оперативна інформація про стан проїзду дорогами загального користування в Україні

У зв’язку з складними погодними умовами (сильний сніг, хуртовини) тимчасово обмежено в'їзд великогабаритних транспортних засобів у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон.

ДІЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ

Київська область

Обмежено рух вантажного транспорту на всіх дорогах при в'їзді в м. Київ.

Одеська область

У зв’язку з черговим погіршенням погодних умов та забороною в’їзду вантажного транспорту у м. Одеса, з метою уникнення накопичення значної кількості транспорту на під’їзних дорогах, з 18-00 год. 28.02.2018 р. обмежено рух великовантажного транспорту на таких а/д:

1) М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 17+555 – км 55+550;

2) Н-33 Одеса – Б.-Дністровський – Монаші – /М-15/, км 8+403 – км 104+540 з під’їздом до порту Чорноморськ, км 0 – км 3+900

Миколаївська область

Враховуючи погіршення погодних умов, що супроводжується сильним снігом та хуртовиною, з метою недопущення заторів у русі і забезпечення оперативного розчищення доріг від снігу, з 20-00 год. 28.02.2018 р. залишається обмеженим рух вантажного транспорту на а/д М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55 – км 177+531.

Херсонська область

У зв’язку з погіршенням погодних умов у вигляді сильного снігу та хуртовини, з метою недопущення заторів у русі і забезпечення оперативного розчищення доріг від снігу, з 11-30 год. 01.03.2018 р. тимчасово обмежено рух для вантажного транспорту на а/д Т-04-03 Мар’янське – Берислав – до Р-47, км 3+868 – км 98+768 в межах Херсонської обл..

З 00-30 год. 01.03.2018 р. обмежено рух для вантажного транспорту на а/д М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 177+531 – км 207+237.

ЗНЯТТЯ ОБМЕЖЕНЬ

Одеська область

01.03.2018р., з 10-00 год. відновлено рух для вантажних транспортних засобів на а/д М-05 Київ – Одеса, км 364+122 – км 464+122.

З 11-00 год. відновлено рух для вантажних транспортних засобів на а/д М-16 Одеса – Кучургани, км 11+700 – км 70+621;

З 13-00 год. відновлено рух для вантажних транспортних засобів на М-27 Одеса – Чорноморськ, км 8+550 – км 22+564;

З 15-00 год. відновлено рух для вантажних транспортних засобів на М-28 Одеса – Южний – /М-14/ з під’їздами, км 13+914 – км 50+312;

З 16-00 год. відновлено рух для вантажних транспортних засобів на М-15 Одеса – Рені, км 11+700 – км 306+149; Р-72 КПП «Старокозаче» – Б.-Дністровський, км 0 – км 34+430. Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг, км 32+360 – км 104+850;

Будьте уважні та обережні за кермом! // Укравтодор