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В Киеве разыскивают мужчину, который пропал по дороге домой в Ворзель (фото)

02.03.2018 14:15

В Киеве разыскивают 25-летнего Максима Нестулю. Мужчина пропал в ночь на 28 февраля.

Максим живет в пгт Ворзель. В 2:00 он сообщил, что сел в такси и едет домой. При себе имел деньги. После исчезновения никакой информации от него больше не поступало. Об этом Информатору рассказала жена пропавшего — Ольга.

Разыскивают 25-летнего Нестуля МаксимаМаксим живет в пгт Ворзель

Особые приметы: рост — 182 сантиметра, возраст — 25 лет, на одной руке — часы и обручальное кольцо, на второй — серебряные кольцо и цепочка, шрам на правом колене.

Был одет: в черную куртку (с белой надписью на капюшоне), синие джинсы, черную шапку и черный шарф-хомут, на плече была сумка.

Если вы имеете какую-либо информацию о мужчине, обращайтесь по телефону: (063) 807-62-73 (Ольга).

 

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