Журналісти отримали докази розкрадання коштів з місцевого бюджету Коцюбинської селищної ради

Про це свідчить оприлюднена переписка Коцюбинської селищної голови Ольги Матюшиної з юристом Романом Шестопаловим, який і передав журналістам виданням Правда Ірпеня скрін-шоти своєї переписки з Матюшиною через Facebook-месенджер.

Наприкінці минулого року у Коцюбинському начебто провели капітальний ремонт покрівлі місцевого будинку культури, пише видання. Виконавцем робіт була компанія “Мір-Агрос” зі статутним капіталом у тисячу гривень. Акти про виконані роботи на суму майже 800 тисяч гривень підконтрольне Ользі Матюшиній УЖКГ “Біличі” підписало 27 грудня 2017 року. Втім, місцеві мешканці з’ясували, що капітальний ремонт на час підписання актів не проводився, а бюджетні кошти просто були виведені на підставні компанії.

Замість капітальної заміни покрівлі підрядники Матюшиної встановили всього кілька шматків нової металочерепиці і частково замінили дерев’яні елементи. Як відрізняється стара і нова металочерепиця, добре видно з висоти пташиного польоту. Вигляд зсередини – ще більш вражаючий – дах, що мав би бути новим і надійним світиться наче решето, повідомляє Правда Ірпеня.

Як відзначають журналісти видання, уся документація по цій угоді ретельно приховувалася, аж до моменту, поки інформагентство ITV не оприлюднило журналістське розслідування з відеофіксацією відсутності капітального ремонту. Тільки після скандалу Матюшина та її подільники з “Мір-Агрос” були змушені з вкрадених у громади коштів закуповувати наприкінці лютого 2018 року металочерепицю, яка мала бути на даху будинку культури вже 27 грудня 2017 року.

З переписки Матюшиної та Шаповалова видно, що саме Ольга Матюшина надсилає йому оригінали платіжок за черепицю в лютому 2018 року. Як відзначають дослідувачі, що цікаво, що металочерепицю поспіхом закуповував невідомо хто (це має з’ясувати прокуратура), а не компанія “Мір-Агрос”. Черепицю закупили у ФОП “Романенко”. Адреса доставки вказана: “Коцюбинское”. Тому вони задають питання, звідки у Матюшиної оригінали цих платіжок? Самі платіжки, факти банківської оплати ФОП “Романенко” та сама металочерепиця є речовими доказами для поліції, прокуратури та НАБУ. З усього випливає, що Ольга Матюшина стоїть на чолі організованої злочинної групи, яка системно вчиняє особливо тяжкі злочини у сфері економіки.

За даними системи прозорих закупівель, фірма “Мір-Агрос” укладала тільки три угоди, і всі вони з УЖКГ “Біличі” за 8 грудня 2017 року. Крім ремонту покрівлі, фірма займалася будівництвом зовнішнього освітлення у Коцюбинському. І за все отримала понад один мільйон гривень. Більше того, основним видом діяльності “Мір-Агрос” ще донедавна було надання ландшафтних послуг.

Варто зазначити, що капітальний ремонт покрівлі будинку культури у Коцюбинському проводили у 2006 році. За словами фахівців, мінімальний термін придатності такої металочерепиці у середньому складає 20 років, тож реальної потреби виділяти кошти на її повну заміну – не було. Однак ціни на будівельні матеріали, які були наведені у кошторисі, переконують, що на цьому фіктивному ремонті хтось добре збагатився.

“Вартість металочерепиці на ринку зараз 95 грн. без ПДВ, а тут закуплялися матеріали по 175 грн. без ПДВ. Тобто, це в 2 рази завищена ціна”, – зазначив заступник Коцюбинського селищного голови Петро Пушанко.

Загалом, інформація з оприлюдненої переписки просто вражаюча, відзначили у виданні Правда Ірпеня – підготовка фіктивних актів виконаних робіт, зв’язки з комунальною мафією, використання адмінресурсу, обговорення політичного керівництва та розкрадання бюджетних коштів. Дана публікація розкриває маніпуляцію, так званої чорної піарщиці Ірини Федорів у журналістських колах по відношенню до ситуації в Коцюбинському, яка після викриття злочинів Матюшиної, намагається “відмазати” селищну голову руками кількох впливових народних депутатів. Проте, вже для багатьох парламентарів вона є нерукопотискаємою, адже факт розкрадання коштів місцевого бюджету в Коцюбинському, журналісти місцевого видання вважають беззаперечним.