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В столице в субботу обещают до 17 см снега

02.03.2018 15:17

В связи с непогодой коммунальные службы Киева продолжают работать в усиленном режиме

В Киеве в субботу, 3 марта, вновь ожидается ухудшение погодных условий: ночью и утром будет идти сильный снег, которого, по прогнозу, может выпасть до 17 см, порывы ветра 15-18 м/с и гололедица на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию синоптиков.

В Киеве из-за снега образовались большие пробки 112.ua

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что составит 2-й (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, усложнение работы электрических сетей и коммунального хозяйства", - предупредили в администрации.

В связи с непогодой коммунальные службы Киева продолжают работать в усиленном режиме.

Водителей в очередной раз просят не парковать автомобили вдоль дорог и в запрещенных местах, чтобы не мешать расчистке снега. Все мешающие авто будут эвакуированы. Киевлян также просят отдавать предпочтение общественному транспорту.

Отметим, непогода в Киеве длится уже несколько дней. Вчера город стоял в масштабных пробках, а общественный транспорт курсировал без соблюдения графика из-за большого количества ДТП и снега на дорогах. // 112.ua

 

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