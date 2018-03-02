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Перехожі затримали покидька, який пограбував дитину

02.03.2018 15:29

У Києві зловмисник напав на неповнолітнього у дворі багатоповерхівки. Вихопивши із рук хлопчика мобільний, він втік. Але вже за кілька хвилин його впіймали перехожі та передали поліцейським.

До чергової частини Оболонського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що біля будинку перехожі впіймали грабіжника. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група.

затриманий

 

На місці події правоохоронці з’ясували, що зловмисник напав на 9-річного хлопчика, який вигулював у дворі собаку. Незнайомець вихопив із рук неповнолітнього телефон у момент, коли він клав його у кишеню після розмови з бабусею. Правопорушник побіг, а потерпілий почав кликати на допомогу.

 

Зловмисник пробіг повз двох товаришів, які побачили, що його намагається наздогнати дитина, і кинулися слідом. У результаті вони впіймали правопорушника та викликали поліцію.

 

Зловмисником виявився 32-річний чоловік без постійного місця проживання, який раніше проблем із законом не мав. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

 

Відділ комунікації поліції Києва

 

 

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