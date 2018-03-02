Освобожденные пограничники о пребывании в российском плену: Не пытали, но относились, как к рабам

Освобожденные двое украинских пограничников Богдан Марцоня и Игорь Дзюбак рассказали об условиях пребывания в российской тюрьме.

"Воспринимали (в тюрьме, – ред.) как преступника. Лучшего отношения (как к военным, – ред.) не было, (относились, – ред.) как к тем же самым убийцам, рабам", – рассказал Марцоня. На вопрос, осуществлялось ли в отношении него психологическое давление, ответил: "Мы там оказались вместе с преступниками – это и есть психологическое давление". Также он утвердительно ответил на вопрос об угрозах.

При этом он отметил, что его в российской тюрьме его не били.

Эту информацию подтвердил и другой освобожденный пограничник.

"Никакие физические пытки не применялись", – сказал Дзюбак, отметив, что физически чувствует себя нормально.

Марцоня также добавил, что к ним хоть и не сразу, но допустили украинского посла, а также адвокатов.

Как сообщалось, сегодня, 2 марта, состоялось возвращение в Украину украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака, которых похитили спецслужбы РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года. При этом Украина передала российской стороне задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба. // 112.ua