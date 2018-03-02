Добропорядочный дворник-пенсионер оказался насильником, которого искали 30 лет

"Добропорядочный" пенсионер из города Пон-сюр-Самбр на севере Франции – оказался насильником. Его 30 лет искали и французская, и бельгийская полиция. Первое преступление мужчина совершил в 1988 году.

За это время следователи проверили более ста подозреваемых. Все зря. Лица злоумышленника не раскрывают. Но жители города, где он жил, в шоке. Все 30 лет он периодически нападал на девушек и женщин.

Задержали насильника благодаря цифровому оборудованию правоохранителей. Насильнику 57 лет. Ранее он работал дворником. // Сегодня