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Добропорядочный дворник-пенсионер оказался насильником, которого искали 30 лет

02.03.2018 16:06

Последнее преступление мужчина совершил на прошлой неделе

"Добропорядочный" пенсионер из города Пон-сюр-Самбр на севере Франции – оказался насильником. Его 30 лет искали и французская, и бельгийская полиция. Первое преступление мужчина совершил в 1988 году.

Картинки по запросу насильник

За это время следователи проверили более ста подозреваемых. Все зря. Лица злоумышленника не раскрывают. Но жители города, где он жил, в шоке. Все 30 лет он периодически нападал на девушек и женщин.

Задержали насильника благодаря цифровому оборудованию правоохранителей. Насильнику 57 лет. Ранее он работал дворником. // Сегодня

 

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