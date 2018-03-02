«Газпром» заявил о расторжении всех контрактов с Украиной

Решение о начала расторжения контрактов в "Газпроме" объяснили тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы "Газпрома".

Российский газовый монополист «Газпром» на фоне проигрыша в Стокгольмском арбитраже решить начать процедуру расторжения действующих контрактов на транзит и покупку газа с нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины».

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба «Газпрома».

«Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», - говорится в сообщении российской компании.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, российская компания решилась на такие действия после получения решения Стокгольмского арбитража.

«Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины», - сообщили в «Газпроме», добавив, что, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам, а также вынуждает «Газпром» решать экономические проблемы Украины.

«В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

После получения решения суда, утром 1 марта «Газпром» отказался поставлять в Украину газ. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В «Нафтогазе» такое поведение «Газпрома» назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.

Более того, по данным «Укртрансгаза», «Газпром» ни единого дня в этом году не соблюдал требование транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.

Кабмин на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского монополиста «Газпрома», который, в том числе, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, а также прекращение работы учебных заведений до 6 марта.

1 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины предложил 3-4 марта ввести ограничение на потребление газа из-за значительного похолодания и действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с 1 марта этого года.

Он сообщил, что из-за значительного похолодания в Украине наблюдается рекордное суточное потребление газа - 200 млн куб. м, при этом 18 млн куб. м газа стали дефицитом, который мог быть перекрыт благодаря поставкам газа из России.

Коболев отметил, что этот дефицит будет частично перекрыт покупками газа по высоким ценам с европейского направления, добавив, что эти счета будут выставлены «Газпрому» за невыполнение контракта. В то же время, по его словам, потребление в 10 млн куб. м газа в сутки перекрыть не выйдет, при этом после 4 марта ожидается потепление, и потребление газа снизится. // УНИАН