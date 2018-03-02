Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

«Нафтогаз» подписал с польской PGNiG контракт на срочные поставки газа

02.03.2018 16:18

НАК "Нафтогаз Украины" решил срочно покупать газ у польской компании PGNiG после отаказа российского ПАО "Газпром" совершать поставки газа в Украину. 

Об этом УНН сообщили в прес-службе польськой компании.

"Нафтогаз" подписал с польской PGNiG контракт на срочные поставки газа

"НАК "Нафтогаз Украины" и польская PGNiG подписали контракт относительно срочных поставок газа после вчерашнего решения "Газпрома" отказаться от поставок газа "Нафтогазу", что произошло на следующий день после объявления о решения Стокгольмского трибунала", - говорится в сообщении.

Как сообщается, контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 млн. куб. Поставка началась сегодня в 6 утра через узел Германовичи, который соединяет польские и украинские газотранспортные системы.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...