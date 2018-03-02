После освобождения оккупированного Донбасса население получит пенсии за весь период

После освобождения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей местное население получит пенсии за весь период с начала прекращения выплат.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсоцполитики.

"Количество граждан, которые получают пенсию, растет по мере того, как люди переезжают на подконтрольную Украины территорию. Согласно принятому Верховной Радой закону, ответственность за ситуацию на оккупированных территориях несет оккупант. Когда эти территории перейдут под контроль Украины, как это произошло в двух селах - Майское и Гладосово - недавно, людям выплачивается вся задолженность, которая была перед ними по пенсиям. Это практика, которую правительство продолжит", - отметил А.Рева.

Отвечая на вопрос народного депутата по осуществлению пенсионных выплат переселенцам, в частности на оккупированной территории Украины, министр отметил, что принятое правительством постановление № 365 позволило восстановить пенсионные выплаты 200 тысячам граждан из числа внутренне перемещенных лиц.

По его словам, на сегодняшний день количество внутренне перемещенных лиц, получающих пенсии, составляет около 530 тысяч человек.