«Время примирения закончилось»: в ЮАР решили отбирать землю у белого населения. Безвозмездно

Парламент Южно-Африканской Республики проголосовал за инициативу, которая позволит внести поправки в конституцию страны в целях конфискации земель у белых фермеров без компенсации. Законопроект предложили члены леворадикальной партии, выступающей за экономическую свободу.

Закон принят подавляющим большинством голосов - 241 против 83. Ранее в законопроект внесли поправки, и инициативу поддержали правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" и новый президент республики Сирилл Рамафоса. Глава государства, избранный 15 февраля, сделал экспроприацию земли основой своей политической платформы.

"Время примирения закончилось. Сейчас настало время для правосудия", - цитирует лидера леворадикальной партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малему News24. "Мы должны обеспечить восстановление достоинства нашего народа, оставляя без компенсаций преступников, которые украли нашу землю", - заявил он на парламентском заседании.

В Министерстве сельского хозяйства страны безоговорочно поддержали экспроприацию земель без компенсации. Против такого решения выступали партии "Демократический альянс", "Фронт свободы плюс", "Народный конгресс" и Африканская христианско-демократическая партия.

В "Демократическом альянсе" заявили, что экспроприация будет лишь прикрытием для коррупции и хронического недофинансирования, а также подорвет национальную экономику, еще больше повредив бедным чернокожим людям.

В ЮАР тема владения землей стоит остро даже спустя 24 года после отмены апартеида. По данным Bloomberg, в 2017 году белые люди владели 72% сельскохозяйственных угодий в ЮАР. // NEWSru.com