Состоялась жеребьевка полуфинала футбольного Кубка Украины

Пары полуфиналистов Кубка Украины:

"Шахтер" - "Мариуполь"

СК "Днепр-1" - "Динамо" (Киев)

Отметим, что жеребьевка проводилась без учета рейтинга команд. Пары полуфиналистов турнира определяли председатель комитета сборных Украины Мирон Маркевич и технический директор ФФУ Олег Протасов.

По регламенту турнира, "Днепр-1" проведет свою игру на домашней арене, так как является представителем низшего дивизиона.

Полуфинальные игры пройдут 18 апреля. Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

Действующим обладателем трофея является донецкий "Шахтер", обыгравший в прошлогоднем финале киевское "Динамо" со счетом 1:0. // Апостроф