Состоялась жеребьевка полуфинала футбольного Кубка Украины

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В Днепре прошла жеребьевка полуфинала Кубка Украины.
Пары полуфиналистов Кубка Украины:
"Шахтер" - "Мариуполь"
СК "Днепр-1" - "Динамо" (Киев)
Отметим, что жеребьевка проводилась без учета рейтинга команд. Пары полуфиналистов турнира определяли председатель комитета сборных Украины Мирон Маркевич и технический директор ФФУ Олег Протасов.
По регламенту турнира, "Днепр-1" проведет свою игру на домашней арене, так как является представителем низшего дивизиона.
Полуфинальные игры пройдут 18 апреля. Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".
Действующим обладателем трофея является донецкий "Шахтер", обыгравший в прошлогоднем финале киевское "Динамо" со счетом 1:0. // Апостроф
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