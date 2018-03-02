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Состоялась жеребьевка полуфинала футбольного Кубка Украины

02.03.2018 16:58

В Днепре прошла жеребьевка полуфинала Кубка Украины.

Пары полуфиналистов Кубка Украины:

Картинки по запросу кубок украины по футболу

"Шахтер" - "Мариуполь"

СК "Днепр-1" - "Динамо" (Киев)

Отметим, что жеребьевка проводилась без учета рейтинга команд. Пары полуфиналистов турнира определяли председатель комитета сборных Украины Мирон Маркевич и технический директор ФФУ Олег Протасов.

По регламенту турнира, "Днепр-1" проведет свою игру на домашней арене, так как является представителем низшего дивизиона.

Полуфинальные игры пройдут 18 апреля. Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

Действующим обладателем трофея является донецкий "Шахтер", обыгравший в прошлогоднем финале киевское "Динамо" со счетом 1:0. // Апостроф

 

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