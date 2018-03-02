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В Одесской области задержали направлявшегося в Кувейт наркокурьера с почти 100 кг амфетамина

02.03.2018 17:12

Злоумышленники расфасовали таблетки с психотропами в мешки и спрятали в надувные лодки. Для дальнейшей контрабанды в Кувейт они поместили эти лодки в деревянные ящики

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в незаконном приобретении и хранении психотропов в особо крупных размерах, а также в попытке их контрабанды. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Фото: Андрей Лысенко/Facebook

"Троянского коня" с 92 кг контрабандного амфетамина, которого должны были выслать в Кувейт, правоохранители задержали на южной границе. "Конь" оказался на лодке в деревянном ящике", - отметили в ГПУ.

Так, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в незаконном приобретении и хранении психотропов, а также в попытке их контрабанды. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи УСБУ в Одесской области.

Правоохранители выяснили, что дельцы в течение 2017 года снимали в аренду гаражное помещение в пгт Таирово, где хранили в особо крупных размерах психотропное вещество – амфетамин.

"Чтобы реализовать преступные намерения, мужчины взвесили и расфасовали таблетки с психотропами в мешки и спрятали в надувные лодки. Для дальнейшей контрабанды в Кувейт они поместили эти лодки в деревянные ящики", - отмечают в ведомстве.

Незаконному перемещению амфетамина через таможенную границу помешали сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками УСБУ в области и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По заключению экспертов содержание запрещенных психотропных веществ в изъятых таблетках составляет почти 92 кг. // 112.ua

 

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