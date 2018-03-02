В России психбольной боксер со второй попытки изнасиловал девушку, решившую с ним расстаться

Следователи Бурятии возбудили уголовное дело в отношении бывшего спортсмена из Улан-Удэ, которого подозревают в сексуальном насилии. Злоумышленник надругался над молодой женщиной, которая отказалась продолжать с ним близкое общение.

Уголовное наказание грозит 42-летнему кандидату в мастера спорта по боксу, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В настоящий момент мужчина находится под стражей в следственном изоляторе, сообщает "Номер один".

Пострадавшая случайно познакомилась с подозреваемым во дворе своего дома весной 2017 года. Мужчина и женщина стали встречаться, однако в июне она решила с ним расстаться, поскольку ее настораживало поведение ухажера. Тот вел себя неадекватно и был "чересчур навязчивым".

Сомнения девушки укрепила и мать ухажера, которая втайне от него сказала потенциальной невестке: "Ты с ним поаккуратней".

После разрыва отношений боксер стал предпринимать попытки вернуть подругу. Он караулил ее возле дома и пытался выяснить отношения, однако девушка под любыми предлогами избегала с ним встреч.

На лето мужчина уехал на вахту в Амурскую область работать рыбаком. 15 сентября он вернулся в Улан-Удэ и возобновил попытки встретиться со своей избранницей. Он знал, где девушка работает и во сколько возвращается с ночной смены домой, рассказала Юлия Цыдыпова, старший следователь отдела СК РФ по Железнодорожному району.

В 02:00 16 сентября боксер "отловил" на выходе с работы женщину и стал требовать, чтобы она возобновила с ним отношения. После получения отказа мужчина пригрозил потерпевшей, что возьмет ее силой.

Злоумышленник схватил жертву, утащил ее от дороги и начал раздевать. Крики девушки услышали двое мужчин, которые в это время были неподалеку на парковке. Они бросились к женщине на помощь и оттащили насильника, который поспешил скрыться.

Пострадавшая обратилась в полицию, но задержать нападавшего не удалось. Через два дня женщина, боясь возвращаться после ночной смены, взяла себе в провожатого коллегу, который поехал за ней следом на машине. Когда автомобили потерпевшей и ее спутника подъехали к дому, рядом оказался боксер. Он сначала напал на сопровождавшего его возлюбленную мужчину, но тот скрылся.

Испуганная женщина осталась на улице одна. Она заблокировала двери в машине, но бывший ухажер выбил стекла. При этом разлетевшиеся осколки ранили автомобилистку в лицо.

В панике потерпевшая выскочила из автомобиля и бросилась бежать. Примерно через 300 метров боксер догнал подругу и повалил ее на землю. Под угрозами убийства он изнасиловал ее.

На крики женщины прибежали ее знакомые, которые случайно оказались поблизости. Они довели женщину до дома и оказали первую помощь. В ту же ночь пострадавшая сообщила о нападении в полицию.

После задержания подозреваемый дал признательные показания. Мужчину обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, а также в попытке изнасилования.

Оказалось, что ранее фигурант уже был дважды судим за изнасилования. Причем в обоих случаях жертвами становились знакомые ему девушки, которым мужчина оказывал знаки внимания. // NEWSru.com