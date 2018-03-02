СБУ спільно з ГПУ викрили на хабарі директора одного з департаментів Державної міграційної служби

Правоохоронці встановили, що посадовець разом із підлеглим створила механізм систематичного отримання грошей за прискорення видачі закордонних біометричних паспортів.

Оперативники спецслужби задокументували, що чиновниця для пришвидшення оформлення документів щомісяця надсилала до державного підприємства листи зі списками у середньому на сто осіб. «Такса» за видачу одного паспорта становила вісімсот гривень, крім офіційних платежів.

Співробітники СБ України затримали обох фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцями проживання після отримання чергового хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення чиновникам про підозру в скоєнні злочину.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Служба безпеки України