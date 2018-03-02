У Києві на хабарництві попався проректор «Міжнародної академії екології та медицини»

Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України викрито на одержанні неправомірної вигоди проректора з навчально-методичної роботи приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини».

Службовця було затримано під час одержання ним від громадянина 3 тисяч доларів США за безперешкодний вступ до навчального закладу.

Наразі працівника академії затримано в порядку ст. 208 КПК України.



Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 КК України.



Слідчі дії тривають.



Прес-служба прокуратури міста Києва