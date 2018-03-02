У Києві на хабарництві попався проректор «Міжнародної академії екології та медицини»

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Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України викрито на одержанні неправомірної вигоди проректора з навчально-методичної роботи приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини».
Службовця було затримано під час одержання ним від громадянина 3 тисяч доларів США за безперешкодний вступ до навчального закладу.
Наразі працівника академії затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 КК України.
Слідчі дії тривають.
Прес-служба прокуратури міста Києва
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