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У Києві на хабарництві попався проректор «Міжнародної академії екології та медицини»

02.03.2018 18:10

Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України викрито на одержанні неправомірної вигоди проректора з навчально-методичної роботи приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини».

Службовця було затримано під час одержання ним від громадянина 3 тисяч доларів США за безперешкодний вступ до навчального закладу.

хабар

Наразі працівника академії затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Слідчі дії тривають.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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