Порошенко: газовый контракт не предусматривает права расторгнуть его в одностороннем порядке

Если это произойдет, то "Нафтогаз" обратится в Стокгольмский арбитраж по дополнительной компенсацией

Контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" не предусматривает права его расторжения в одностороннем порядке. Об этом Порошенко заявивив на совещании по решению "Газпрома" расторгнуть контракты с "Нафтогазом", которую транслировал телеканал "112 Украина".

"Меня проинформировали после очень внимательного изучения контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и РАО "Газпром". Контрактами не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства", - заявил Порошенко.

Однако, по словам Порошенко, если это произойдет, то "Нафтогаз" обратится в Стокгольмский арбитраж за дополнительной компенсацией.

"Я уверен, что если это произойдет, то НАК "Нафтогаз", безусловно, обратится в Арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, который сейчас совершенное безответственными действиями "Газпрома". Кроме того, я обращаю внимание на некорректную информацию, что Арбитражный трибунал базировал свое решение по транзитному контракту на якобы сложной экономической ситуации в Украине. Это точно не соответствует действительности, трибунал объяснил свое решение тем, что НАК "Нафтогаз" требует компенсации ущерба в связи с невыполнением "Газпромом" своих контрактных обязательств", - заявил Порошенко.

Как сообщалось, "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза". За задолженность будут начислять проценты - 526 тыс. долл. на день, начиная с 1 марта.

Однако "Газпром" не согласен с решением Стокгольмского арбитража выплатить компенсацию "Нафтогазу".

Напомним, 1 марта в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. В то же время "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного договора с действующим контрактом. В "Нафтогазе" назвали отказ "Газпрома" от поставок газа нарушением договора и невыполнением решения арбитража.

А уже 2 марта НАК призвал украинцев снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса для экономии потребления газа.

Впоследствии стало известно, что Минэнергоугля перевело генерирующие компании с газа на мазут, приостановило работу детсадов, школ и вузов, а также рекомендовало пересмотреть план действий производственных объектов для экономии газовых ресурсов.