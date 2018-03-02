Порошенко: Транзиту газа из РФ через Украину ничего не угрожает

Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западные партнеры

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза ничего не угрожает.

Это президент подчеркнул во время совещания по вопросам энергетической безопасности.

"Мы уверены, что договор не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика", – сказал Порошенко.

По словам президента, "РФ и ПАО "Газпром" еще раз продемонстрировали, что только наступает холод, они делают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления".

"Это не пройдет. Украина – надежный партнер", – добавил глава государства.

Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западне партнеры.

Порошенко одобрил заявление Европейской Комиссии и других партнеров Украины, в частности правительство Германии, по этому вопросу.

"Они понимают, кто ответственен", – сказал Порошенко. // Сегодня