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Порошенко: Транзиту газа из РФ через Украину ничего не угрожает

02.03.2018 21:03

Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западные партнеры

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза ничего не угрожает.

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Это президент подчеркнул во время совещания по вопросам энергетической безопасности.

"Мы уверены, что договор не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика", – сказал Порошенко.

По словам президента, "РФ и ПАО "Газпром" еще раз продемонстрировали, что только наступает холод, они делают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления".

"Это не пройдет. Украина – надежный партнер", – добавил глава государства.

Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западне партнеры.

Порошенко одобрил заявление Европейской Комиссии и других партнеров Украины, в частности правительство Германии, по этому вопросу.

"Они понимают, кто ответственен", – сказал Порошенко. // Сегодня

 

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