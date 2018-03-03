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США продлили еще на год антироссийские санкции

02.03.2018 21:50

Санкции продлены в связи с тем, что ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США"

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации в Украине. Об этом сообщили в Белом доме, передает "РИА Новости".

Reuters

В сообщении отмечено, что ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

Напомним, 26 января Соединенные Штаты Америки распространили санкции на 9 российских компаний, еще по 12 санкции уточнили. Кроме того, в санкционный список внесли 21 имя, в том числе замминистра энергетики РФ Андрея Черезова. Под новые санкции попали россияне и компании, которые участвовали в поставке турбин Siemens в Крым. // 112.ua

 

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