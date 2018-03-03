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Смертник в Сомали взорвал автомобиль начиненный взрывчаткой на военной базе

03.03.2018 00:49

В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на территории военной базы в Сомали погиб один военный, еще трое получили ранения.

 Как сообщает Reuters, теракт произошел в 30 км от столицы страны города Могадишо.

 

Смертник в Сомали взорвал авто на военной базе

«Нападение, ответственность за который взяла на себя группировка аль-Шабааб, случилось вскоре после пятничных молитв, когда военная база была почти пустая», - пишет Reuters.

Еще три военных погибли в результате подрыва грузовика, перевозившего в больнице раненых во время первого теракта солдат.

Reuters напоминает, что связанная с Аль-Каидой группировка аль-Шабааб регулярно организовывает взрывы в Могадишо, пытаясь повалить поддерживаемый Западными странами центральное правительство Сомали. Так, теракт на прошлой неделе унес жизни 45 человек. // Укринформ

 

 

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