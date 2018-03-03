Смертник в Сомали взорвал автомобиль начиненный взрывчаткой на военной базе

Как сообщает Reuters, теракт произошел в 30 км от столицы страны города Могадишо.

«Нападение, ответственность за который взяла на себя группировка аль-Шабааб, случилось вскоре после пятничных молитв, когда военная база была почти пустая», - пишет Reuters.

Еще три военных погибли в результате подрыва грузовика, перевозившего в больнице раненых во время первого теракта солдат.