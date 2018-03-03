Смертник в Сомали взорвал автомобиль начиненный взрывчаткой на военной базе

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В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на территории военной базы в Сомали погиб один военный, еще трое получили ранения.
Как сообщает Reuters, теракт произошел в 30 км от столицы страны города Могадишо.
Еще три военных погибли в результате подрыва грузовика, перевозившего в больнице раненых во время первого теракта солдат.
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