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Из воинской части в Виннице исчезли секретные документы

03.03.2018 01:35

В одной из воинских частей города Винница исчезла секретная документация. Об этом сообщает пресс-служба Командование Воздушных сил Вооруженных Украины в Facebook.

"Информация, которая изложена на некоторых ресурсах в сети интернет относительно утраченного документа с грифом секретности подтверждается", - говорится в сообщении.

Фото: документ с грифом секретности (РБК-Украина)

Командование Воздушных сил ВСУ начало служебное расследование по факту происшествия.

Так, согласно постановлению Винницкого городского суда от 20 февраля, СБУ в Винницкой области проводит досудебное расследование в уголовном производстве от 12 февраля 2018 года.

Речь идет о производстве по потери материального носителя секретной информации.

Отметим, что потерянный документ является совместным приказом Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции о проведении мобилизации в военных организационных структурах Министерства обороны Украины и ВСУ. // РБК-Украина

 

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