Из воинской части в Виннице исчезли секретные документы

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В одной из воинских частей города Винница исчезла секретная документация. Об этом сообщает пресс-служба Командование Воздушных сил Вооруженных Украины в Facebook.
"Информация, которая изложена на некоторых ресурсах в сети интернет относительно утраченного документа с грифом секретности подтверждается", - говорится в сообщении.
Командование Воздушных сил ВСУ начало служебное расследование по факту происшествия.
Так, согласно постановлению Винницкого городского суда от 20 февраля, СБУ в Винницкой области проводит досудебное расследование в уголовном производстве от 12 февраля 2018 года.
Речь идет о производстве по потери материального носителя секретной информации.
Отметим, что потерянный документ является совместным приказом Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции о проведении мобилизации в военных организационных структурах Министерства обороны Украины и ВСУ. // РБК-Украина
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