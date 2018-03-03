Из воинской части в Виннице исчезли секретные документы

В одной из воинских частей города Винница исчезла секретная документация. Об этом сообщает пресс-служба Командование Воздушных сил Вооруженных Украины в Facebook.

"Информация, которая изложена на некоторых ресурсах в сети интернет относительно утраченного документа с грифом секретности подтверждается", - говорится в сообщении.

Командование Воздушных сил ВСУ начало служебное расследование по факту происшествия.

Так, согласно постановлению Винницкого городского суда от 20 февраля, СБУ в Винницкой области проводит досудебное расследование в уголовном производстве от 12 февраля 2018 года.

Речь идет о производстве по потери материального носителя секретной информации.

Отметим, что потерянный документ является совместным приказом Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции о проведении мобилизации в военных организационных структурах Министерства обороны Украины и ВСУ. // РБК-Украина