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Очередной расстрел в американском колледже: два человека погибли

03.03.2018 01:09

В колледже американского штата Мичиган произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS.

В университете США произошла стрельба: два человека погибли

В колледже сообщили, что подозреваемый все еще находится на свободе, и полиция посоветовала людям в этом районе найти укрытие.

Представители в городе Маунт-Плезант, где расположен кампус, описали подозреваемого в Twitter как 19-летнего темнокожего мужчину. Он был одет в горчично-желтые джинсы и синюю кофту с капюшоном, при себе имеет оружие.

Колледж гуманитарных и социальных и поведенческих наук в школе призвал людей не приближаться к территории кампуса.

 

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