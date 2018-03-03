Очередной расстрел в американском колледже: два человека погибли

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В колледже американского штата Мичиган произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS.
В колледже сообщили, что подозреваемый все еще находится на свободе, и полиция посоветовала людям в этом районе найти укрытие.
Представители в городе Маунт-Плезант, где расположен кампус, описали подозреваемого в Twitter как 19-летнего темнокожего мужчину. Он был одет в горчично-желтые джинсы и синюю кофту с капюшоном, при себе имеет оружие.
Колледж гуманитарных и социальных и поведенческих наук в школе призвал людей не приближаться к территории кампуса.
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