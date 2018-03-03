На Прикарпатье пожизненный срок получил педофил, задушивший 9-летнюю девочку

На Прикарпатье Косовский районный суд вынес приговор преступнику, который жестоко изнасиловал и убил ребенка. Злоумышленника осудили к пожизненному лишению свободы.

Трагедия произошла 07.06.2015 г. в селе Рожнов Косовского района. Девочка после обеда пошла в магазин за продуктами, и не вернулась. Поиски пропавшей велись с привлечением спасателей, кинологов и местного населения. Через полтора суток девочку нашли мертвой. Установлено, что причина смерти – механическая асфиксия из-за удушения, однако на теле ребенка были обнаружены и многочисленные телесные повреждения.

"В ходе расследования убийства было допрошено более 600 граждан, назначено более 40 различных экспертиз, проведен ряд обысков. На момент совершения преступления преступник жил в селе Рожнов. В 2008 году был судим за разбойные нападения на женщин с использованием ножа для нанесения телесных повреждений. В 2012 году он был условно досрочно освобожден от отбывания наказания", – сообщает полиция Прикарпатья.

После длительного рассмотрения дела в суде, 1 марта 2018 года, уроженца Тернопольской области 1987 года рождения осудили. // Сегодня