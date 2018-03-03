Глава МИД Украины предложил Польше запретить Пилсудского и Армию Крайову

Как отметил министр, Украина готова признать и осудить преступления, совершенные против поляков, но Польша должна сделать то же самое относительно преступлений против украинцев.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил Польше запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой «пацификацией» украинцев, а также Армию Крайову, чьи отряды совершали кровавые карательные акции против украинских сел.

В статье для издания «Збруч» министр отметил, что если же некоторые польские политики и дальше будут настаивать на запрете в Украине Степана Бандеры и УПА, то по принципу «начни с себя» они бы прежде всего должны были запретить Пилсудского и Армию Крайову.

Министр напомнил, что 3 марта исполняется очередная годовщина трагедии украинского села Павлокома, в котором уже в 1945 году местная польская самооборона и подразделения Армии Крайовой под командованием поручика Юзефа Бисса расстреляли 366 украинцев. Среди них были 157 женщин и 59 детей в возрасте до 14 лет. И таких сел было не одно и не десять.

«Так что будем делать с Армией Крайовой?» – спросил Климкин.

Как отметил министр, Украина готова признать и осудить преступления, совершенные против поляков, но Польша должна сделать то же самое относительно преступлений против украинцев.

«Пока же она сознательно демонстрирует определенно однобокое видение: украинскую сторону противостояния рисует исключительно черными красками, а польскую представляет как “белую и пушистую”», – констатировал министр.

Напомним, обострение в украинско-польских отношениях произошло на фоне принятия в Польше закона об институте национальной памяти, который в СМИ назвали законом о запрете «бандеризму». Он предусматривает уголовную ответственность за «отрицание преступлений украинских националистов». // УНИАН