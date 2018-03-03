На Львівщині затримано двох хабародавців, які намагались підкупити прокурора військової прокуратури

2 березня 2018 року за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України слідчими Головного управління Національної поліції України у Львівській області, за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки Нацполіції України у Львівській області припинено протиправну діяльність директора та представника одного із суб’єктів господарювання.

Зокрема вказані особи запропонували та намагались надати прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону хабар у розмірі 5 тис дол США за закриття кримінального провадження за фактом заволодіння державними коштами при закупівлі житла для військовослужбовців – учасників АТО на суму понад 5 млн грн.

Прокурор повідомив про ці протиправні дії службових осіб суб’єкта господарювання та під час спроби передати хабар їх було затримано.

На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, а також обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи.

За результатами їх проведення вирішуватимуться питання щодо затримання вищевказаних осіб в порядку ст. 208 КПК України, повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України