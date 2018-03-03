Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

«Это уже становится смешным»: Лукашенко жестко высказался об экономическом союзе с Россией

03.03.2018 10:31

Президент Беларуси также высказал недовольство работой белорусских представителей в Совете ЕЭК

Минск должен упорно отстаивать свои интересы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее уже прокомментировал молочный запрет России, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко. Фото: AFP

"Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают – что это у вас за "таежный" союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!", – раскритиковал деятельность ЕАЭС Александр Лукашенко.

Президент также высказал недовольство работой белорусских представителей в Совете Евразийской экономической комиссия.

"Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно "долбить" их, пока они не будут решены", – подчеркнул глава государства.

Ранее Лукашенко пригрозил выходом Беларуси из ЕАЭС из-за действий России. Лукашенко напомнил, что Беларусь подписала договор о создании ЕАЭС с оговорками, поскольку так и не получила от будущих партнеров гарантий о создании единого рынка энергоносителей и решении ряда иных принципиально важных вопросов. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...